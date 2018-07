Frankfurt/Main (AFP) Die durchschnittliche Studiendauer für einen Bachelor-Abschluss liegt nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zum Teil deutlich über der Regelstudienzeit von sechs Semestern. An dem mit rund einem Viertel der Studierenden in Deutschland stärksten Hochschulstandort Nordrhein-Westfalen machten die Bachelor im Schnitt erst nach 8,64 Semestern ihren Abschluss, berichtete die "FAS" unter Berufung auf Zusammenstellungen von Daten aus einzelnen Bundesländern. In Berlin lag die mittlere Studiendauer an Universitäten demnach bei 7,8 Semestern, in Bayern an den Fachhochschulen bei acht Semestern.

