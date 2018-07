Berlin (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer könnte einem Koalitionsbündnis mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl durchaus Positives abgewinnen. "Schwarz-Grün wäre schon beim letzten Mal möglich gewesen, wenn (der damalige Grünen-Spitzenkandidat) Jürgen Trittin nicht mit am Tisch gesessen hätte", sagte Seehofer der "Welt am Sonntag". "Das ist keine ideologische Frage mehr, sondern eine Frage von Personen." Die Vorteile einer schwarz-grünen Koalition mit "vernünftigen" Partnern seien in Hessen erkennbar geworden, "und das könnte sich 2017 auch im Bund zeigen", sagte der bayerische Ministerpräsident.

