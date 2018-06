Berlin (AFP) Das Auswärtige Amt hat alle Deutschen zur Ausreise aus Libyen aufgerufen. Die Lage in dem nordafrikanischen Land sei "extrem unübersichtlich und unsicher", hieß es in der am Wochenende aktualisierten Reisewarnung des Außenministeriums. "Gerade auch deutsche Staatsangehörige sind einer deutlich ansteigenden Anschlags- und Entführungsgefahr ausgesetzt."

