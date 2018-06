Hamburg (AFP) Linke und Grüne im NSA-Untersuchungsausschuss haben die Bundesregierung ultimativ aufgefordert, den Weg für eine Zeugenbefragung des US-Informanten Edward Snowdens in Deutschland doch noch frei zu machen. Andernfalls wolle die Opposition umgehend vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, sagten die Obleute von Linkspartei und Grünen im Untersuchungsausschuss, Martina Renner (Linke) und Konstantin von Notz (Grüne), dem "Spiegel" laut Vorabmeldung vom Sonntag. In einem gemeinsamen Antrag wollen sie verlangen, dass die Ausschussmehrheit spätestens in der ersten Sitzung nach der Sommerpause ihren Beschluss revidiert, Snowden nicht nach Deutschland zu laden.

