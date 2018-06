Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat ein gewisses Verständnis für das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen angedeutet. "Natürlich darf man auch die israelische Politik kritisieren", sagte Schäuble der "Bild am Sonntag". "Aber was soll Israel denn tun, um sicherzustellen, dass nicht ständig Raketen auf das Land abgeschossen werden?" Gerade im jetzigen Gaza-Konflikt, in dem "selbst Ägypten Israel unterstützt", könne er "vor allzu leichtfertigen Urteilen und Kommentaren" nur warnen.

