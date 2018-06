San Diego (dpa) - Hollywood-Stars Ben Affleck und Henry Cavill haben Besucher der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego mit ersten Bildern von dem Superhelden-Epos "Batman v. Superman: Dawn of Justice" überrascht. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtete, zeigten die Schauspieler zusammen mit ihrer Kollegin Gal Gadot und Regisseur Zack Snyder ein kurzes Video von Superman und Batman aus dem mit Spannung erwarteten Film. Die Dreharbeiten zu "Batman v. Superman: Dawn of Justice" sind kürzlich angelaufen. Warner Bros. will den Film im Mai 2016 in die Kinos bringen.

