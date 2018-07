London (dpa) - Großbritanniens Vize-Premier Nick Clegg fordert, Russland die Fußball-WM 2018 zu entziehen. Die EU müsse nach dem "fürchterlichen Abschuss eines Jets" mit "härteren Sanktionen" gegen Russlands Präsident Wladimir Putin vorgehen, sagte Clegg der "Sunday Times". Der Parteichef der britischen Liberalen warnte, dass der Rest der Welt "so schwach und so verlogen" aussehe, sollte Russland das Turnier nicht weggenommen werden. Auch in Deutschland hatten einige Politiker für eine Aberkennung der WM-Gastgeberrolle Russlands plädiert.

