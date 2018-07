Köln (SID) - Beim hochklassig besetzten Fußball-Vorbereitungsturnier International Champions Cup in den Vereinigten Staaten hat Englands Rekordmeister Manchester United mit seinem neuen Trainer Louis van Gaal ein 3:2 (3:0) gegen den italienischen Vertreter AS Rom gefeiert. Real Madrid unterlag ohne seine Neuzugänge Toni Kroos und James Rodriguez in einem weiteren Spiel der Gruppe A Inter Mailand 3:4 nach Elfmeterschießen (1:1, 1:0).

In Denver brachten Wayne Rooney (36., 45.+1) sowie Juan Mata (39.) die Red Devils binnen zehn Minuten klar in Front, die Roma konnte durch Miralem Pjanic (75.) und Kapitän Francesco Totti (89.) nur noch anschließen.

Real ging in Berkeley/Kalifornien durch Gareth Bale (10.) früh in Führung, nach dem Ausgleich durch Mauro Icardi (68.) die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort scheiterte Reals Nachwuchstalent Omar Mascarell beim entscheidenden Versuch.