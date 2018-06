Budapest (SID) - Die deutschen U19-Fußballer basteln an ihrem eigenen Sommermärchen: Am Montag spielt die Junioren-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen Österreich um den Einzug in das Finale der EM in Ungarn (18.00 Uhr/Eurosport). Zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2008 winkt das europäische Endspiel - für Trainer Marcus Sorg könnte es die passende Abschiedsvorstellung werden.

"Budapest war von Anfang an unser gemeinsames Ziel. Seit einem Jahr arbeitet die Mannschaft sehr hart dafür", sagte der 48-Jährige, der als heißer Kandidat für den freigewordenen Co-Trainer-Posten im Weltmeister-Team von Bundestrainer Joachim Löw gilt: "Der Einzug ins Halbfinale ist ein toller Schritt. Gegen Österreich wollen wir jetzt den nächsten machen."

Den Sieg in der Gruppe B mit sieben Punkten sicherte die DFB-Auswahl am Freitagabend dank der Tore von Stürmer Davie Selke (3., 66.) mit einem 2:0 (1:0) gegen die Ukraine. Für den 19-Jährigen (Werder Bremen) waren es die Tore vier und fünf im laufenden Wettbewerb. Damit steht Selke gleichauf mit Portugals André Silva an der Spitze der Torschützenliste. Seine persönliche Bilanz im DFB-Trikot schraubte Selke auf 13 Tore in 13 Länderspielen für die U19.

"Jeder ist seine Aufgabe hochkonzentriert angegangen. Davie Selke hat defensiv unheimlich fleißig mitgearbeitet", sagte Sorg: "Dass er sich mit zwei Toren belohnen konnte, freut mich sehr für ihn." Mittelfeldspieler Marc Stendera (Eintracht Frankfurt) meinte: "Wir wollten diesen Sieg, wir wollten unbedingt nach Budapest."

In einem möglichen Finale am Donnerstag (19.00 Uhr) wartet der Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Serbien auf Portugal.