Porthcawl (SID) - Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat bei der Senior British Open in Porthcawl/Wales die Konkurrenz demontiert und seinen vierten Major-Sieg auf der Senior Tour mit einem Rekord eingefahren. Der zweimalige US-Masters-Sieger triumphierte nach einer 67 am Schlusstag mit souveränen 13 Schlägen Vorsprung (insgesamt 266) vor dem zweitplatzierten Schotten Colin Montgomery (279) - die höchste Differenz in der Geschichte der Veranstaltung. Platz drei ging an Tom Pernice Junior aus den USA (282).

"Ich bin einfach nur glücklich, dass ich so gutes Golf spielen konnte. Ich habe die 18 Löcher heute wirklich genießen können, weil der Druck nicht zu groß war", sagte Langer nach seinem zweiten Sieg bei dem Turnier. Bereits 2010 hatte der 56-Jährige den Wettbewerb gewonnen, der seinerzeit in Carnoustie/Schottland ausgetragen wurde.

Langer sicherte sich den Sieg dank seiner Konstanz: Er war der einzige Golfer, der an allen vier Turniertagen unter Par blieb (65, 66, 68 und 67 Schläge). Zudem war der Anhausener bereits mit dem Rekordvorsprung von sieben Schlägen ins Wochenende gegangen. Damit zog er mit dem früheren Major-Sieger Fred Couples gleich, was den besten Score bei einer Senior Open nach zwei Tagen angeht.