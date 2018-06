London (AFP) Nach dem mutmaßlichen Abschuss einer Passagiermaschine von Malaysia Airlines über dem Osten der Ukraine fordert die Fluggesellschaft eine Überarbeitung der Richtlinien zur Flugroutensicherheit. Der Absturz des Flugs MH17 werde "beispiellose Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie" haben, schrieb der kaufmännische Leiter des Unternehmens, Hugh Dunleavy, in der britischen Tageszeitung "The Telegraph" vom Sonntag. Es dürfe nicht länger in der Verantwortung der Unternehmen liegen, die Sicherheit von Flugrouten einzuschätzen. "Wir sind keine Geheimdienste, sondern Fluggesellschaften", schrieb Dunleavy.

