Berlin (AFP) Rock-Legende Eric Clapton hätte auf die vielen strapaziösen Tourneen während seiner Karriere gut verzichten können. Genau wie sein verstorbener Musiker-Freund JJ Cale könne auch er solchen Konzertreisen wenig abgewinnen, sagte der 69-jährige Brite der "Welt am Sonntag". "Ich mochte sie mal, als ich noch ein 'Kid' war", heute aber wolle er einfach nicht mehr in Hotels wohnen. "Ich will auch nicht mehr zum Flughafen fahren. Ich will am liebsten zu Hause sein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.