Köln (SID) - Der Deutsche Handballbund (DHB) will den Nachfolger von Bundestrainer Martin Heuberger spätestens Anfang September präsentieren. "Wir haben am 20. September in Göppingen und am 21. September in Neu-Ulm zwei Länderspiele gegen die Schweiz, am 15. beginnen die Lehrgänge - ich gehe davon aus, dass wir am 1. September einen neuen Bundestrainer haben", sagte Verbandspräsident Bernhard Bauer im Interview mit der Eßlinger Zeitung (Montagausgabe).

Der Vertrag mit Heuberger war nach der sportlich verpassten Qualifikation für die WM 2015 in Katar nicht verlängert worden. Als Favorit gilt derzeit Ljubomir Vranjes von Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt. Bauer ist die Nationalität des neuen Bundestrainers egal. "Unser Anspruch muss sein, dass wir zu den besten Mannschaften der Welt gehören. Dementsprechend brauchen wir die besten Trainer der Welt", sagte Bauer. Bei Vlado Stenzel, der Deutschland 1978 zum WM-Titel führte, habe auch niemand nach seiner Staatsangehörigkeit gefragt, so Bauer.