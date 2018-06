Surabaya (AFP) Bei Protesten hunderter Menschen gegen die geplante Auflösung des bekannten Rotlichtbezirks "Dolly" in der indonesischen Stadt Surabaya haben sich Demonstranten und die Polizei gewaltsame Zusammenstöße geliefert. Zu dem Protest versammelten sich in der Stadt im Osten der Hauptinsel Java etwa 300 Menschen, vorwiegend Geschäftsmänner, die an der Prostitution verdienen. Sie setzten Sutoreifen in Brand, woraufhin die Polizei Tränengas einsetzte, um die Menge auseinander zu treiben.

