Genua (AFP) Das havarierte Kreuzfahrtschiff "Costa Concordia" ist in der Nacht zu Sonntag in Genua eingetroffen. Techniker lösten am Morgen die Drahtseile zu den beiden Hochseeschleppern, die das Schiffswrack von der Unglücksstelle vor der Insel Giglio bis zum Hafen der norditalienischen Küstenstadt geschleppt hatten. Anschließend sollten andere Schlepper das 290 Meter lange Schiff in den Hafen bugsieren, wo es abgewrackt werden soll. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi wurde am Nachmittag in Genua erwartet, um das Schiff zu verabschieden.

