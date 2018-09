Kairo (dpa) - Bei einem Raketenangriff in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach einem Medienbericht 23 Ägypter getötet worden. Wie

die ägyptische Nachrichtenagentur Mena berichtet, wurde ein Gebäude, in dem Arbeiter untergebracht waren, getroffen. Ägypten will die Meldungen nun prüfen. In Tripolis toben derzeit heftige Kämpfe rivalisierender Milizen um den internationalen Flughafen. Die USA zogen ihr Botschaftspersonal aus dem Land ab, das Auswärtige Amt rief alle Deutschen auf, Libyen sofort zu verlassen.

