Gaza (dpa) - Die im Gazastreifen herrschende Hamas will jetzt doch eine 24-stündige humanitäre Waffenruhe einhalten. Von 13.00 Uhr deutscher Zeit an wollten die verschiedenen palästinensischen Fraktionen ihre Angriffe stoppen, sagte ein Hamas-Sprecher. Eine israelische Armeesprecherin sagte, die politische Führung Israels müsse nun über das weitere Vorgehen entscheiden. Am Morgen hatten militante Palästinenser erneut Raketen auf israelische Ortschaften geschossen. Daraufhin nahm auch die israelische Armee ihre Angriffe trotz einer zuvor akzeptierten Feuerpause wieder auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.