Kiew (dpa) - Ukrainische Truppen versuchen nach Kiewer Angaben, die Absturzstelle der malaysischen Boeing von den Separatisten zu erobern. Ein Sprecher des nationalen Sicherheitsrates nannte in Kiew als Ziel, internationalen Experten sicheren Zugang zur Unglücksstelle zu verschaffen. In den Tagen vorher hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko eine Waffenruhe im Umkreis von 40 Kilometern um die Absturzstelle zugesagt. Nach Berichten vor Ort waren heute sowohl ukrainische Panzer als auch Panzer der Separatisten in der Nähe.

