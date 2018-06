Ulm (SID) - Sprinter Julian Reus hat einen Tag nach seinem deutschen Rekord über 100 m bei der DM in Ulm (10,05 Sekunden) auf einen Start über 200 m verzichtet. "In zwei Wochen ist die EM. Jetzt will ich Kräfte sammeln und kein Risiko eingehen. Da steht eine sehr große Aufgabe an", sagte der 26-Jährige, der zuvor noch am Sonntagmittag mit der 4x100-m-Staffel des TV Wattenscheid zum Titel gelaufen war.

Reus, 2013 über 200 m deutscher Meister, hatte am Samstag die 29 Jahre alten 100-m-Bestmarke von Frank Emmelmann um eine Hundertstel auf 10,05 Sekunden verbessert.