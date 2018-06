Berlin (dpa) - Die 77-jährige Berliner Rallyefahrerin Heidi Hetzer ist zu einer zweijährigen Oldtimer-Reise um die Welt aufgebrochen. Vor dem Berliner Olympiastadion und einem Hotel am Kurfürstendamm verabschiedete sie sich vor jeweils rund hundert Schaulustigen von ihrer Heimatstadt. Mit Tränen in den Augen winkte die Ex-Opel-Händlerin vom Dach ihres 84 Jahre alten Wagens den Menschen zu, gab Autogramme und ließ sich mit einem Baby fotografieren. Um 12.00 Uhr ging die Fahrt zusammen mit einem 25-Jährigen Mitfahrer am Kudamm offiziell los.

