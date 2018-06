Bamako (AFP) Nach dem Flugzeugabsturz in Mali sind die Blackboxes der Maschine in die Hauptstadt Bamako gebracht worden, von wo aus sie zur Auswertung nach Paris geflogen werden sollen. "Die Flugschreiber sind da", sagte am Sonntagabend Informationsminister Mahamadou Camara. Sie seien vom schwer zugänglichen Absturzort im Norden des Landes in die Hauptstadt gebracht worden und sollten umgehend nach Paris weitergeschickt werden, wo französische Spezialisten den Flugdatenschreiber und den Stimmenrekorder untersuchen wollen. Von ihnen erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Absturzursache.

