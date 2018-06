Budapest (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Nico Rosberg kann heute mit einem Sieg beim Großen Preis von Ungarn seinen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich ausbauen. Sein WM-Rivale Lewis Hamilton geht nach einem Defekt an seinem Mercedes vom Ende des Feldes in den elften Saisonlauf. Neben Rosberg steht Titelverteidiger Sebastian Vettel auf dem Hungaroring in der ersten Startreihe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.