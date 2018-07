Bayern gegen Wolfsburg im Finale des Telekom-Cups

Hamburg (dpa) - Der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg stehen im Finale des Telekom-Cups. Der Rekordmeister setzte sich am Samstag im Hamburger Volkspark mit 5:4 (2:2, 1:0) im Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach durch. Julian Korb verschoss den letzten Strafstoß. Neuzugang Robert Lewandowski (27.) und Franck Ribéry (34.) trafen in den regulären 60 Minuten für die Bayern, Max Kruse (42./59.) verwandelte zwei Elfmeter. Auch Wolfsburg gewann erst im Elfmeterschießen mit 6:5 (0:0) gegen Gastgeber Hamburger SV. Die Niedersachsen profitierten von einem Lattenschuss des HSV-Profis Kerem Demirbay. Den letzten Elfmeter verwandelte Junior Malanda.

Überlegener Sieg für Weltmeister Tony Martin im Tour-Zeitfahren

Périgueux (dpa) - Der dreimalige Weltmeister Tony Martin hat erwartungsgemäß das Zeitfahren der 101. Tour de France mit deutlichem Vorsprung gewonnen und für den sechsten deutschen Etappensieg gesorgt. Der 29-Jährige fuhr in 1:06:21 Stunden die beste Zeit und war dabei 1:39 Minuten schneller als der Niederländer Tom Dumoulin. Für Martin war es der insgesamt vierte Tour-Etappensieg. Der designierte Gesamtsieger Vincenzo Nibali belegte 1:57 Minuten zurück den vierten Platz. Er baute damit vor der Schlussetappe nach Paris seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf den nun zweitplatzierten Franzosen Jean-Christophe Peraud auf fast acht Minuten aus.

Behinderter Rehm sensationell deutscher Weitsprung-Meister

Ulm (dpa) - Der behinderte Weitspringer Markus Rehm ist sensationell deutscher Meister der Nichtbehinderten geworden. Mit 8,24 Metern setzte er sich am Samstag in Ulm nicht nur gegen Ex-Europameister Christian Reif (Rehlingen) durch, der mit 8,20 Meter Zweiter wurde. Vielmehr übertraf der 25 Jahre alte Paralympics-Sieger aus Leverkusen auch die Norm für die Leichtathletik-Europameisterschaften vom 12. bis 17. August in Zürich. Rehm verbesserte zugleich den von ihm gehaltenen Paralympics-Weltrekord von 7,95 Metern.

Formel-1-Spitzenreiter Rosberg nimmt Kurs auf Sieg in Ungarn

Budapest (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Nico Rosberg kann am Sonntag mit einem Sieg beim Großen Preis von Ungarn seinen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich ausbauen. Sein WM-Rivale Lewis Hamilton geht nach einem Defekt an seinem Mercedes vom Ende des Feldes in den elften Saisonlauf. Neben Rosberg steht Titelverteidiger Sebastian Vettel auf dem Hungaroring in der ersten Startreihe. Die beiden Deutschen haben auf der Strecke nahe Budapest noch nie gewonnen. Force-India-Fahrer Nico Hülkenberg beginnt das Rennen als Neunter. Adrian Sutil, der im Sauber voraussichtlich als Elfter starten wird, hofft auf seine ersten WM-Punkte in dieser Saison.

Reus deutscher 100-Meter-Meister - Pinto entthront Sailer

Ulm (dpa) - Julian Reus hat ist eine gute Stunde nach seinem deutschen Rekord in Ulm auch deutscher Meister über 100 Meter geworden. Nachdem der Wattenscheider am Samstag im Halbfinale mit 10,05 Sekunden die bisherige Bestzeit von Frank Emmelmann (10,06) von 1985 unterboten hatte, setzte er sich im Endlauf der Leichtathletik-Meisterschaften in 10,01 Sekunden durch. Wegen zu starken Rückenwinds von 2,2 Meter/Sekunden wurde diese Zeit aber nicht als Rekord anerkannt. Bei den Frauen verpasste Ex-Europameisterin Sailer ihren achten Titel seit 2006. Tatjana Pinto aus Münster gewann erstmals in 11,20 Sekunden vor Sailer (11,23).

Paderborner Testspiel ohne Zwischenfälle - 1:2 gegen Haifa

Leogang (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat sein internationales Testspiel gegen Maccabi Haifa am Samstag im österreichischen Leogang ohne Zwischenfälle absolviert und in der Vorbereitung auf die neue Saison eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Vor 350 Zuschauern erzielten der frühere Bundesligaspieler Mo Idrissou (29.) und Ismael Raiyan (74.) die Treffer für die Israelis. Jens Wemmer traf für den Erstligaaufsteiger (77.).

Chemnitz nach ersten Spielen Spitzenreiter der neuen Drittliga-Saison

Leipzig (dpa) - Der Chemnitzer FC ist nach den Auftaktspielen in der 3. Fußball-Liga erster Spitzenreiter der neuen Saison. Die Sachsen gewannen das Ost-Duell beim Halleschen FC mit 3:0 (1:0) und setzen sich aufgrund der besseren Tordifferenz vorerst auf Platz eins. Dahinter rangiert der SSV Jahn Regensburg, der erstmals seit vier Jahren durch einen 3:1 (2:1)-Heimerfolg wieder ein Auftaktspiel gewinnen konnte. Im Abendspiel gewann Zweitliga-Absteiger FC Energie Cottbus beim VfL Osnabrück mit 3:1 (1:0).

Ludger Beerbaum Vierter in Chantilly - Schweden dominieren

Chantilly (dpa) - Der deutsche Springreiter Ludger Beerbaum hat beim neunten von 14 Wettbewerben der Global Champions Tour den vierten Platz erreicht. Beerbaum kam als einziger deutscher Starter am Samstag in Chantilly ins Stechen beim Großen Preis. Beerbaum und sein Hengst Chaman blieben auch im dritten Umlauf fehlerfrei, in einer engen Wende rutschte dem Pferd aber kurz die Hinterhand weg, wodurch das Paar Zeit verlor. Mit 42,69 Sekunden reichte es für den viermaligen Olympiasieger hinter Sieger Rolf-Göran Bengtsson aus Schweden und Casall Ask (40,31) deshalb nicht fürs Podest. Zweiter wurde der Schwede Henrik von Eckermann mit Cantinero (40,85), Dritter Eric Lamaze aus Kanada mit Fine Lady (41,08).

Wellinger bei Grand Prix-Start Dritter - Slowene Prevc siegt

Wisla/Polen (dpa) - Mannschafts-Olympiasieger Andreas Wellinger ist mit Platz drei in den Sommer-Grand Prix der Skispringer gestartet. Der Gesamtsieger des vergangenen Jahres kam am Samstag im polnischen Wisla auf 130,5 und 131,5 Meter. Mit 392,0 Punkten musste sich der Berchtesgadener lediglich dem überragenden Slowenen Peter Prevc und dem Polen Pjotr Zyla beugen, die 415,2 und 398,5 Punkte erzielten. Prevc schaffte mit 132 Metern die Tagesbestweite. Skiflug-Weltmeister Severin Freund wurde Zehnter, Andreas Wank Zwölfter und Richard Freitag 15. Auch Karl Geiger (22.) und Markus Eisenbichler (24.) hatten den Finaldurchgang erreicht.