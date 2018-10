Gaza (AFP) Nach einer humanitären Feuerpause am Samstag haben sich Israel und die radikalislamische Hamas am Sonntag wieder heftige Gefechte geliefert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warf der Hamas den Bruch einer von ihr verkündeten weiteren 24-stündigen Waffenruhe vor und kündigte eine Fortsetzung des Militäreinsatzes an. Weltweit wurde eindringlich ein Ende des Blutvergießens gefordert.

