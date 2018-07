Jerusalem (AFP) Ein israelischer Soldat ist an der Grenze zum Gazastreifen durch eine Granate getötet worden. Er sei in der Nacht zum Samstag von einem ein aus dem Palästinensergebiet abgefeuerten Geschoss getroffen worden, teilte die Armee am Sonntag mit. Damit stieg die Gesamtzahl der Opfer in den Reihen des israelischen Militärs seit Beginn der Offensive vor knapp drei Wochen auf 43. Zudem wurden in dieser Zeit drei Zivilisten in Israel getötet.

