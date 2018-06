Den Haag (AFP) Ein 93-jähriger Niederländer ist an gebrochenem Herzen gestorben, nachdem er seine Tochter, seinen Schwiegersohn und zwei Enkelkinder beim Absturz der malaysischen Passagiermaschine in der Ostukraine verlor. Hendrik Palm aus Roden im Norden der Niederlande sei angesichts "der unbeschreiblichen Trauer" um seine Tochter Erla, Schwiegersohn Rob und die Enkel Merel und Mark gestorben, hieß es in einer am Sonntag in der Regionalzeitung "De Stentor" veröffentlichten Traueranzeige. Der Witwer starb demnach am Dienstag, fünf Tage nach dem Unglück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.