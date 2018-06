Paris (dpa) - Vincenzo Nibali hat als erster Italiener 16 Jahre nach Marco Pantani die Tour de France gewonnen. Der 29 Jahre alte Sizilianer setzte sich nach 3660,5 Kilometern souverän vor den Franzosen Jean-Christophe Peraud und Thibaut Pinot durch. Im Ziel der 21. und letzten Etappe feierte der Arnstädter Marcel Kittel seinen vierten Etappensieg in der 101. Ausgabe und egalisierte seine Bestleistung aus dem Vorjahr. Die deutschen Profis holten insgesamt sieben Etappensiege - so viel wie noch nie in der Tour de France.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.