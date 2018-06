Paris (SID) - Den angepeilten Etappensieg verpasst, aber dennoch auf ganzer Linie überzeugt: Das deutsche Radteam NetApp-Endura war als einer der größten Außenseiter der Tour-de-France-Geschichte angetreten, hat sich aber in den zurückliegenden drei Wochen gehörigen Respekt verschafft.

Kapitän Leopold König aus Tschechien wurde zu einem der Shooting-Stars der 101. Ausgabe und belegte letztlich Gesamtrang sieben. "Einfach fantastisch", meinte Sportdirektor Enrico Poitschke. Dazu beendete der 26-jährige König die schwierige Alpenetappe nach Chamrousse auf Platz drei. Das gleiche Resultat glückte seinem Landsmann Jan Barta beim Zeitfahren am Samstag in Périgueux.

Mit acht Fahrern erreichte NetApp das Ziel auf den Champs Élysées in Paris, auch das ist aller Ehren wert. Nur der Spanier David De La Cruz musste nach einem Schlüsselbeinbruch das Rennen aufgeben. Besonderen Kampfgeist zeigte dabei der Rostocker Paul Voss, der am Ende der siebten Etappe bei einem Massensturz mit dem Gesicht voraus in ein Absperrgitter geflogen war. Trotz einer gebrochenen Nase und eines gebrochenen Fingers hielt er weiter durch.

Zu dem überzeugenden sportlichen Auftreten kam eine Nachricht, die vielleicht für den gesamten deutschen Radsport Signalwirkung hat. NetApp stellte am ersten Ruhetag das Küchentechnikunternehmen Bora aus Oberbayern als neuen Hauptsponsor für fünf Jahre ab 2015 vor. Erstmals seit dem Ausstieg von Milram 2010 unterstützt eine deutsche Firma wieder einen Rennstall ähnlicher Größenordnung. "Wir sind vom Amateurniveau zur Tour de France gekommen. Das ist ein einzigartiger Weg, den wir fortführen", sagte Teammanager Ralph Denk.