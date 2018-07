Moskau (AFP) Russland hat der US-Regierung vorgeworfen, die Aufklärungsarbeit der Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa (OSZE) an der Absturzstelle von Malaysia-Airlines-Flug MH17 zu behindern. Außenminister Sergej Lawrow habe von seinem US-Kollegen John Kerry in einem Telefonat am Sonntag verlangt, dass "dessen Befehlsempfänger nicht länger die OSZE von ihrer laufenden Arbeit abhalten", hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau. Die OSZE-Beobachter konnten bislang nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen nicht zur Absturzstelle im heftig umkämpften Osten der Ukraine vordringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.