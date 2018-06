Genua (dpa) - Die "Costa Concordia" hat ihre letzte Reise fast hinter sich gebracht. Das im Januar 2012 havarierte Kreuzfahrtschiff kam am

Morgen gezogen von mehreren Schleppern vor seinem Abwrackhafen Genua an. Noch heute soll das Schiff in den Hafen manövriert werden, in den kommenden zwei Jahren wird es dort verschrottet. Die knapp viertägige Reise vom Unglücksort vor der Insel Giglio verlief ohne größere Probleme. Das Schiff war im Januar 2012 auf einen Felsen gefahren und havariert. 32 Menschen starben, darunter auch zwölf Deutsche.

