Bremen (dpa) - Die Seenotretter demonstrieren ihr Können an vielen Orten an Nord- und Ostsee. Zwischen Borkum und Ueckermünde ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit Seenotkreuzern und Rettungsbooten an 54 Stationen vertreten - am Tag der Seenotretter heute wollen Freiwillige und Profis ihre Ausrüstung zeigen und von der oft lebensgefährlichen Arbeit berichten. Rund 2000 Mal im Jahr helfen sie Menschen, die auf See in Not geraten. Die DGzRS finanziert sich mit Spenden und Zuwendungen, sie bekommt kein Geld vom Staat.

