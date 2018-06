Zürich (AFP) Ein Schweizer Dieb ist beim Porno-Gucken auf einem gestohlenen Tablet erwischt worden, nachdem die Polizei durch GPS-Signale des Geräts zum Täter geführt worden war. Nach Polizeiangaben hatte eine Frau am Samstag die Beamten alarmiert, nachdem diese ihr am Morgen gestohlenes iPad per GPS geortet hatte.

