Madrid (AFP) Mit heftigen Angriffen auf die konservative Regierung hat in Spanien der neue Parteichef der oppositionellen Sozialistischen Partei, Pedro Sánchez, sein Amt angetreten. Sollte seine PSOE die Parlamentswahlen im kommenden Jahr gewinnen, werde er unter anderem die von der Regierung verfügte Lockerung des Kündigungsschutzes kippen, versprach der 42-jährige Ökonom am Sonntag auf einem Sonderparteitag in Madrid. Dieser hatte ihn am Samstag formell ins Amt gehoben, nachdem Sánchez bei einer Urabstimmung Mitte Juli von den Mitgliedern zum neuen Parteichef auserkoren worden war.

