Dessau (SID) - Ex-Weltmeister Robert Stieglitz hat die Rückkehr auf den Box-Thron wieder im Blick. Fast fünf Monate nach seiner Niederlage gegen Arthur Abraham und dem Verlust des WM-Titels im Super-Mittelgewicht siegte der 32-Jährige gegen den Weißrussen Sergej Chomitski (39) am Samstag in Dessau durch technischen K.o in der zehnten Runde.

"Ich glaube, ich lag nach Punkten vorn. Es war aber keine Frage, wer gewonnen hätte. Ich war der bessere Boxer", sagte ein zufriedener Stieglitz bei Sat. 1. Der Magdeburger erhält nun den vakanten Inter-Conti-Gürtel der WBO.

Stieglitz hatte zu Beginn arge Probleme mit dem Europameister, fand dann aber immer besser in den engen Kampf. Bereits in der neunten Runde haderte Chomitski mit seinen Handschuhen und kam trotz Aufforderung durch den Ringrichter nicht rechtzeitig aus seine Ecke zurück. Kurz darauf brach der Unparteiische den Kampf dann ab.

Durch den Erfolg steigen Stieglitz' Chancen auf einen Rückkampf gegen Titelträger Abraham. Um den 34-Jährigen herausfordern zu können, muss Stieglitz von Position drei an die Spitze der WBO-Rangliste klettern.