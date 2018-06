Beirut (AFP) In Syrien haben Kämpfer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) Aktivisten zufolge einen weiteren Armeestützpunkt erobert. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, übernahmen die radikalsunnitischen Milizen am Sonntag nach drei Tage andauernden Gefechten die Basis eines Regiments in Mailabijeh nahe der nordöstlich gelegenen Stadt Hasakeh. IS-Anhänger bejubelten die Eroberung auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter.

