Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu eine sofortige und bedingungslose Feuerpause im Gazastreifen gefordert. In dem Gespräch am Sonntag habe der Präsident klar gemacht, "dass es ein strategischer Imperativ ist, eine sofortige und bedingungslose humanitäre Waffenruhe in Kraft zu setzen", teilte das Weiße Haus mit. Diese Waffenruhe solle die derzeitigen Kämpfe stoppen und längerfristig "zu einer dauerhaften Einstellung der Feindseligkeiten" führen.

