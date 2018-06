Washington (AFP) Nach Anschuldigungen zu einem militärischen Eingreifen Russlands auf ukrainischem Territorium haben die USA am Sonntag vier Fotos vorgelegt, die die Vorwürfe beweisen sollen. Die vom Geheimdienst stammenden und vom Außenministerium in Washington veröffentlichten Bilder zeigen unter anderem mehrere Raketenwerfer und Haubitzen an der Grenze auf russischem Gebiet sowie Einschlagkrater auf der ukrainischen Seite. Weiterhin ist Artillerie auf ukrainischem Boden zu sehen, die Russland nach US-Angaben den prorussischen Separatisten in der Ostukraine zur Verfügung gestellt hat.

