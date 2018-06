Washington (AFP) Ein US-Bundesgericht hat das in Washington D.C. geltende Verbot zum Tragen von Handfeuerwaffen in der Öffentlichkeit aufgehoben. Richter Frederick Scullin urteilte am Samstag, die in der US-Hauptstadt geltende Regelung sei "verfassungswidrig". Ob Washington, vertreten durch die Polizeichefin des Districts of Columbia (D.C.), Cathy Lanier, das Urteil anfechten will, war zunächst offen. Unter den Klägern waren unter anderem zwei Einwohner Washingtons, denen eine Erlaubnis zum offenen Tragen ihrer schussbereiten Waffen verweigert worden war.

