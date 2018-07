Los Angeles (dpa) - Bei zwei Waldbränden in Kalifornien sind nach US-Medienberichten mindestens elf Häuser zerstört worden. In der Nähe von Sacramento im nördlichen Teil des Bundesstaats mussten Hunderte Menschen ihre Häuser verlassen, berichtete die Zeitung "Los Angeles Times" am Montag.

Nach offiziellen Angaben sind derzeit rund 1500 Hektar Land betroffen. Das Feuer werde man voraussichtlich erst kommende Woche völlig unter Kontrolle haben, hieß es unter Berufung auf die Brandschutzbehörde. Rund 1500 Feuerwehrmänner kämpfen gegen die Flammen.

Im Yosemite Nationalpark breitete sich unterdessen ein weiterer Brand auf 850 Hektar aus, ein Haus wurde zerstört.

Los Angeles Times-Bericht

Kalifornische Brandschutzbehöre

USA Today-Bericht