Cottbus (AFP) Nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines geistig behinderten Jungen in Brandenburg laufen die Ermittlungen mit Hochdruck weiter. Es müssten unter anderem noch viele DNA-Spuren ausgewertet werden, sagte Oberstaatsanwältin Petra Hertwig am Montag in Cottbus. Der 14-Jährige aus Lübbenau war vier Wochen nach seinem Verschwinden in der Wohnung eines 52-Jährigen entdeckt worden, wo er sich versteckt hatte. Der Mann sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft.

