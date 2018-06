Berlin (AFP) Angesichts der anhaltenden Gewalt in Libyen hat das Auswärtige Amt sein Botschaftspersonal aus der Hauptstadt Tripolis abgezogen. Das entsandte Personal sei am Morgen "aus Sicherheitsgründen vorübergehend evakuiert worden", sagte eine Außenamtssprecherin am Montag in Berlin. Die Botschaft sei aber noch nicht geschlossen und werde ihre Arbeit in der Region fortsetzen. Sobald die Sicherheitslage es erlaube, werde das Personal nach Tripolis zurückgeschickt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.