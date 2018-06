Düsseldorf (AFP) Die Commerzbank will einem Zeitungsbericht zufolge ihren Sparkurs verschärfen und Teile der Finanzabteilung an externe Dienstleister auslagern. In der betroffenen Unternehmensabteilung sei unter anderem die Finanzbuchhaltung angesiedelt, insgesamt gehe es um die Aufgaben von mehreren hundert Mitarbeitern, schreibt das "Handelsblatt" in seiner Montagsausgabe. Die dadurch drohenden Stellenstreichungen gingen über den im vorigen Sommer vereinbarten Abbau von 5200 Stellen hinaus.

