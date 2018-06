Karlsruhe (AFP) Die Klage einer Professoren-Gruppe gegen die europäische Bankenunion ist beim Bundesverfassungsgericht eingegangen. Ein Sprecher des Gerichts bestätigte dies am Montag in Karlsruhe. Geklagt hat eine Gruppe von Ökonomen um den Berliner Wirtschaftsprofessor Markus C. Kerber. Die Kläger sehen in der Bankenunion einen Grundrechteverstoß, da die europäischen Verträge nicht die völlige Übertragung nationaler Aufsichtspflichten an die Europäische Zentralbank (EZB) erlaubten.

