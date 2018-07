Düsseldorf (AFP) Bei unangemeldeten Kontrollen hat der Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen gravierende Verstöße in der Paketdienstbranche aufgedeckt. Bei 60 Prozent der überprüften Fahrer wurden Verstöße gegen arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen vor allem bei Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, wie Landesarbeitsminister Guntram Schneider (SPD) am Montag in Düsseldorf mitteilte. Von den kontrollierten Unternehmen hielten sogar rund 85 Prozent die Vorschriften nicht ein.

