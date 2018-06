Berlin (AFP) Der stellvertretende SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer eine Störung des Koalitionsfriedens durch Profilierungsgehabe vorgeworfen. Nach einer Telefonkonferenz des SPD-Präsidiums kritisierte Schäfer-Gümbel am Montag in Berlin mit Blick auf Seehofer die "permanenten Zwischenrufe, die nicht in Deckung zu bringen sind mit dem Koalitionsvertrag". Er wisse nicht, ob Seehofer gut beraten sei, "alle vier Wochen das Rumpelstilzchen zu geben". Seehofer versuche regelmäßig, Themen zur Debatte zu stellen, die in der Koalition eigentlich schon geregelt seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.