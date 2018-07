Freiburg (AFP) Im Fall des gewaltsamen Todes eines achtjährigen Jungen in Freiburg kursiert in elektronischen Medien eine Falschmeldung mit einem angeblichen Phantombild eines Mannes. Dieser werde als Beteiligter "an den Morden an dem Achtjährigen und dem Zehnjährigen" bezeichnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Freiburg am Sonntagabend mit. Es werde dazu aufgerufen, "die Fäuste fliegen zu lassen", wenn der Mann gesehen werde. Die Ermittler erklärten dazu, das Phantombild stamme nicht von der Polizei und es sei auch kein weiteres Tötungsdelikt an einem Zehnjährigen bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.