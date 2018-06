Brüssel (AFP) Die ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten haben sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen am Montag auf Einreise- und Kontensperren gegen Oligarchen aus dem Umfeld des russischen Staatschefs Wladimir Putin geeinigt. Betroffen seien "Personen und Einheiten, die das Vorgehen russischer Entscheidungsträger in der Ukraine unterstützen oder davon profitieren", sagte ein EU-Vertreter in Brüssel. Die Namen sollten am Mittwoch bekanntgegeben werden. Nach Angaben von EU-Diplomaten besteht Einigkeit über eine Personalie, drei weitere wurden noch diskutiert. Demnach sollen zudem drei Organisationen auf die schwarze Liste kommen.

