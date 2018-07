Lyon (AFP) Ein französischer Bürgermeister hat am Montag Anzeige gegen einen Bergsteiger aus den USA erstattet, der mit seinen minderjährigen Kindern den Montblanc besteigen und damit einen "Weltrekord" brechen wollte. Jean-Marc Peillex aus Saint-Gervais in der Nähe von Europas höchstem Gipfel sagte der Nachrichtenagentur AFP, er klage wegen Gefährdung des Lebens anderer. Ein vom US-Fernsehsender ABC News erstmals am 13. Juli ausgestrahltes Video hatte die Angelegenheit ins Rollen gebracht.

