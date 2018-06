Lens (SID) - Der französische Ex-Meister RC Lens darf in der kommenden Saison nun doch in der Ligue 1 antreten. Das entschied das Nationale Olympische Komitee CNOSF am Montag. Zuvor hatte der französische Fußballverband FFF Lens in zwei Instanzen den Aufstieg verweigert, da der Titelträger von 1998 nicht die finanziellen Kriterien für die Erstklassigkeit erfülle. Lens hatte erneut Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt.