Gelsenkirchen (SID) - Der Schalker Jung-Nationalspieler Max Meyer (18) hat Verständnis dafür gezeigt, dass ihn der Fußball-Bundesligist nicht für die U19-EM in Ungarn abgestellt hat. "Ich hätte gerne für Deutschland bei der U19-EM gespielt, aber Schalke hat anders entschieden. Und das finde ich auch richtig so. Wir befinden uns in einer wichtigen Phase der Vorbereitung und ich bin fester Bestandteil der Mannschaft", sagte Meyer dem kicker.

Die U19-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) traf bei der EM im Halbfinale am Montagabend in Budapest auf Österreich.